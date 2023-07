Au Cameroun, nouvelle fusillade meurtrière à Bamenda

Un soldat du Bataillon d’intervention rapide (BIR) lors d’une cérémonie en l’honneur de quatre soldats tués après les violences qui ont éclaté dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun, à Bamenda, le 17 novembre 2017. © PHOTO/STRINGER/AFP

La ville de Bamenda, dans l’une des deux régions anglophones du Cameroun en proie à un violent conflit séparatiste depuis 2016, a été une fois de plus le théâtre d’une fusillade meurtrière. Ce 16 juillet, des hommes armés non identifiés ont ouvert le feu sur un rassemblement, tuant au moins une dizaine de personnes et blessant plusieurs autres dans le quartier très fréquenté de Nacho-Junction.