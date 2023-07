Guinée, Côte d’Ivoire, Mali, Nigeria… Mota Engil ne connaît pas la crise

Vu du Cameroun, le portugais Mota Engil est un géant assoupi. Après l’achèvement des chantiers de Garoua – réhabilitation et extension du stade Roumde Adja de la capitale régionale du Nord, construction du stade annexe et d’un hôtel de 70 chambres –, dans la perspective de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football que le pays a abritée l’année dernière, la filiale locale s’échine à conclure le contrat de construction de la deuxième phase (196 km) de l’autoroute Douala-Yaoundé, estimée à 835 milliards de F CFA (1,27 milliard d’euros). Un projet qui mobilise son patron, Jorge Nelson Rocha Mota, et ses équipes qui, après avoir coiffé au poteau le consortium Sogea-Satom/Fayat/Vinci et le groupement Sinohydro/PCRB/SDHS, n’ont pour l’instant aucun autre chantier en ligne de mire.