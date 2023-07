En Afrique, la Russie pousse aussi ses engrais

Si le groupe Wagner, actif dans le domaine sécuritaire et minier, est le fer de lance de la présence russe sur le continent et notamment en Afrique de l’Ouest, Moscou dispose d’autres leviers d’influence, dont celui des engrais. La preuve : le programme du deuxième sommet Russie-Afrique, qui doit se tenir les 27 et 28 juillet à Saint-Pétersbourg, compte une table ronde entièrement consacrée à ce sujet et intitulée « la stabilité du marché des engrais comme gage d’éradication de la faim dans les pays africains ».

