Côte d’Ivoire, Cameroun, Sénégal… Les PPP en Afrique, vraie panacée ou fausse bonne idée ?

L’ouvrage, long de 1,3 kilomètre et haut de 14 mètres, domine les eaux tumultueuses du fleuve Sanaga. D’un coût de 1,2 milliard d’euros, le barrage de Nachtigal, au Cameroun, est l’un des plus grands partenariats public-privé (PPP) en cours sur le continent. Le projet, développé par Nachtigal Hydro Power Company (NHPC), est détenu à 40 % par le français EDF et à 20 % par la Société financière internationale (IFC), filiale de la Banque mondiale dévolue au secteur privé. L’État du Cameroun et Africa50 ont une participation de 15 %, les 10 % restants étant détenus par Stoa, un fonds d’investissement créé par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et l’Agence française de développement (AFD).

Le barrage, dont la livraison était initialement prévue en 2022, devrait finalement être opérationnel en 2024. Avec une capacité de 420 MW, il est censé fournir environ 30 % des besoins du pays en électricité et supposé pallier un déficit chronique de production d’électricité dans le pays. Malgré les retards à l’allumage, pour Boris Martor, avocat associé au cabinet Bird & Bird, qui a accompagné l’État camerounais sur le dossier, « ce projet est un succès » et son modèle pourrait » être reproduit, afin d’accélérer le développement des infrastructures si indispensables au continent ». Électricité mais également routes, ports, chemins de fer, télécoms…

Déficit d’infrastructures