Au Gabon, l’avocat Anges Kevin Nzigou dans l’arène politique

Entre les forces de l’ordre et les manifestants, les affrontements font rage le 20 décembre 2014 au carrefour Rio, sur l’une des principales artères du centre-ville de Libreville. Malgré l’interdiction, plusieurs centaines de personnes se sont déplacées, scandant le slogan « Ali dégage ». En première ligne, l’ancien président de l’Union africaine, Jean Ping, mais aussi l’ancien Premier ministre Jean Eyéghé Ndong. En cause notamment, la sortie de l’ouvrage de Pierre Péan, Nouvelles affaires africaines, qui conteste la nationalité du chef de l’État élu en 2009.

La police lance des bombes lacrymogènes, et les manifestants brûlent pneus et voitures. Bilan : un mort selon le parquet de Libreville, six selon les organisateurs. Cette victime dont le décès est annoncé officiellement, c’est Bruno Mboulou Beka, un étudiant d’une trentaine d’années.