Au Zimbabwe, Nelson Chamisa peut-il inquiéter Emmerson Mnangagwa ?

Le président du Zimbabwe Emmerson Mnangagwa et son principal opposant, Nelson Chamisa, pasteur et fondateur de la Coalition des citoyens pour le changement (CCC). Montage JA – © Tina SMOLE / AFP ; Jekesai NJIKIZANA / AFP

LE MATCH DE LA SEMAINE – Les élections sont-elles déjà « pliées » ? « Ne vous inquiétez pas, il sera président », promet Uebert Angel face aux journalistes sous couverture dans le documentaire choc d’Al Jazeera sur la mafia de l’or au Zimbabwe. « Il », c’est Emmerson Mnangagwa, 80 ans, à la tête du pays depuis le coup d’État de 2017. « Ce président le restera jusqu’à sa mort », confie Uebert Angel avec un large sourire.

À Lire Zimbabwe : comment Emmerson Mnangagwa et son clan tiennent le pays

Ce beau parleur est un prophète autoproclamé qui aime prédire le résultat des élections dont l’issue ne fait aucun doute. En 2018, il avait logiquement misé sur la victoire du président Emmerson Mnangagwa. Trois ans plus tard, il était nommé envoyé spécial du chef de l’État pour la promotion du Zimbabwe en Europe et aux États-Unis. Un poste d’ambassadeur malgré son manque d’expérience. Aujourd’hui il est surtout connu pour son rôle présumé de trafiquant d’or, révélé dans l’enquête en quatre parties d’Al Jazeera. Le premier épisode a été vu plus de 5 millions de fois sur YouTube.