De Brazzaville à Oyo, Denis Sassou Nguesso et William Ruto, toujours plus proches

Denis Sassou Nguesso (DSN) est venu lui-même chercher son invité sur le tarmac de l’aéroport de Maya-Maya à Brazzaville, le 7 juillet. Le chef de l’État kényan est arrivé accompagné d’une quarantaine d’hommes d’affaires. Les deux présidents se sont ensuite rendus au Parlement, où William Ruto s’est exprimé durant une heure sur la dette et le changement climatique. Il a d’ailleurs confirmé sa participation au Sommet des trois bassins forestiers tropicaux de la planète et de la biodiversité, prévu les 26, 27 et 28 octobre dans la capitale congolaise.

Un troisième président