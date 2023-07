En Côte d’Ivoire, les infrastructures pour la CAN 2024 seront prêtes en août

Le ministre ivoirien des Sports, Paulin Danho, et un responsable de Confédération africaine de football (CAF), Sanson Adamo, ont annoncé ce mardi 11 juillet à Abidjan que les infrastructures sportives pour la CAN 2024, qui aura lieu du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire, seront prêtes en août.

« Mi-août ou fin août, la CAF va recevoir toutes les infrastructures, puisque, après le tirage au sort du 12 octobre, les équipes qualifiées vont visiter les stades. Nous sommes dans notre planning », a affirmé Sanson Adamo, représentant du secrétaire général de la confédération lors d’une conférence de presse au stade Alassane Ouattara d’Abidjan.

À ses côtés, le ministre Paulin Danho a déclaré : « Cela fait quarante ans que la Côte d’Ivoire attendait ce moment et je confirme la disponibilité des infrastructures que le pays mettra à la disposition de la CAF » en août.

Ligue des champions féminine

En plus des six stades de compétition dans cinq villes (Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, Korhogo et San Pedro), il est également prévu 24 terrains d’entraînement aux normes de la CAF, soit quatre terrains par stade.

Avant la CAN, l’instance confédérale organisera la Ligue des champions féminine en Côte d’Ivoire pour « tester les installations » afin « d’organiser la meilleure CAN » possible, a indiqué Sanson Adamo, ajoutant « on n’aura pas d’excuses, car le football africain a atteint un certain niveau. »

Concernant l’hébergement, Paulin Danho a affirmé qu’en plus « des hôtels de grand standing, nous aurons 32 cités CAN construites pour isoler les athlètes », où « les équipes seront sécurisées ».

