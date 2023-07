Pourquoi l’ivoirien Carré d’Or n’est plus emballé par le conditionnement

Il aura fallu plus de cinq ans d’âpres négociations. Mais le groupe Carré d’Or a finalement vendu sa filiale la Nouvelle Mici Embaci (NME), spécialiste de l’emballage, au consortium constitué du fonds Advanced Finance and Investment Group (Afig Funds) et Norfund, le Fonds norvégien d’investissement dévolu aux pays en développement. Le montant de la transaction est resté confidentiel, cependant, selon nos informations, le chiffre se situerait entre 70 et 100 millions d’euros.