Relaxé par la justice malienne, Ras Bath reste en prison

L’activiste malien Mohamed Youssouf Bathily, dit Ras Bath, à Bamako, le 30 juin 2018. Nicolas Remene / Le Pictorium – 30/06/2018 – Mali / Bamako / Bamako – Le 30 juin 2018 a Bamako Mali. Mohamed Youssouf Bathily, dit Ras Bath celebre activiste, fondateur du Collectif pour la Defense de la Republique (CDR), a lui aussi rejoint la marche ce matin. Marche silencieuse organisee par le Mouvement Peul et Allies pour la paix ce matin a Bamako. Cette marche noire intervient quelques jours apres les massacres successifs de Koumaga, Nantaga, Kobaka et Boulikessi qui ont fait pres d’une centaines de morts au total. On pouvait lire sur de nombreuses pancartes et banderoles: – Stop aux tueries dans le centre-, -Halte aux exactions- , -Arretons le genocide- ou encore – Non a la stigmatisation communautaire-. / 30/06/2018 – Mali / Bamako / Bamako – June 30, 2018 in Bamako Mali. Mohamed Youssouf Bathily, known as activist Ras Bath, founder of the Collective for the Defense of the Republic (CDR), also joined the march this morning. Silent March organized by the Peul Movement and Allies for Peace this morning in Bamako. This black march comes a few days after the successive massacres of Koumaga, Nantaga, Kobaka and Boulikessi that have killed nearly a hundred people in total. Many signs and banners were read: – Stop the killings in the center, – Halt to the exactions-, – Stop the genocide – or – No to the community stigma. © Nicolas Remene/Le Pictorium/MaxPPP