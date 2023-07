Kylian Mbappé au Cameroun : l’ombre de Franck Biya et l’absence de Samuel Eto’o

Franck Biya, Francis Ngannou et Kylian Mbappé, lors de la visite de ce dernier à Yaoundé. © Twitter Francis Ngannou

Après une visite de trois jours dans le pays natal de son père, l’international français Kylian Mbappé s’est envolé pour Paris, le 8 juillet, à bord d’un jet privé, après avoir multiplié les visites chez Franck Biya, fils du président Paul Biya. Samuel Eto’o, le patron de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) et Roger Milla, légende des Lions indomptables, n’ont pas été invités à le rencontrer. Le ministre de la Justice Laurent Esso, non plus, bien qu’il en ait fait la demande.

Le séjour camerounais du capitaine des Bleus a été minutieusement préparé par sa mère, Fayza Lamari, par ailleurs trésorière de Inspired by KM. Cette fondation humanitaire a servi de point de contact avec l’entourage de Yannick Noah, fortement soutenu par Franck Biya, avec lequel Kylian Mbappé a longuement échangé.