Le groupe tunisien Loukil est-il à l’agonie ?

Bassem et Walid Loukil, à Tunis, en 2015. © Hichem.

Les frères Loukil sont dans la tourmente. Pour la première fois, le 10 juillet, le Conseil du marché financier (CMF) tunisien a déclenché l’article 175 bis. Une fois activé, ce dernier oblige les actionnaires de référence d’une société une offre publique de retrait (OPR), autrement dit à sortir de la cotation de la Bourse.

Sur les quatre entreprises concernées par la décision, trois d’entre elles – UADH (concessionnaire automobile), Gif Filter (filtre automobile) et Ateliers mécaniques du Sahel (AMS, robinetterie) – appartiennent à Loukil Investment Group, le holding dirigé par Bassem et Walid Loukil. Les deux frères ont jusqu’au 11 septembre pour déposer 7 000 334,45 de dinars (plus de 2 millions d’euros) à titre de garantie de l’exécution des OPR.