Bières premium et spiritueux, le cocktail gagnant de Diageo ?

Chez Diageo, la priorité du moment concerne les structures des recettes d’importation, et ce plus particulièrement dans le service de Greg Martin, directeur général de l’unité des partenaires et des marchés émergents du fabricant mondial de boissons. « Nous sommes en discussion avec un certain nombre de gouvernements pour déterminer ce qui constituerait un bon système de recettes fiscales pour eux, qui les aiderait à éviter des choses comme la contrefaçon et le commerce illicite. Et, par conséquent, à mieux répondre à la demande des consommateurs », explique le DG.

« Les taxes appliquées à nos importations sont importantes ; dans certains cas, elles sont même punitives, quand elles ne sont pas non conformes aux recommandations commerciales », a-t-il expliqué, tout en refusant de citer les pays en question.