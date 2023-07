Ali Bongo Ondimba officialise sa candidature à un troisième mandat

Sa candidature à la présidentielle du 26 août ne faisait guère de doute. Ali Bongo Ondimba part, pour l’heure, grand favori du scrutin, l’opposition s’avançant en ordre dispersé, avec une vingtaine de personnalités ayant déjà annoncé leur intention de se présenter contre le chef de l’État. La clôture des candidatures aura lieu le 11 juillet.

« J’annonce officiellement aujourd’hui que je suis candidat » à l’élection présidentielle, a-t-il lancé devant une foule de partisans dans un discours, diffusé en direct sur sa page Facebook, dans la Zone économique spéciale (ZES) de Nkok, près de la capitale, Libreville.

Formalité

Le chef de l’État, 64 ans, a été élu pour la première fois en 2009 à la mort de son père Omar Bongo Ondimba, qui dirigeait le pays depuis plus de 41 ans, puis réélu en 2016 au terme d’un scrutin contesté.

Sa candidature devra être entérinée lors d’un congrès d’investiture prévu lundi du Parti démocratique gabonais (PDG), qui domine très largement le Parlement et part grand favori des élections législatives et municipales qui auront lieu le même jour que la présidentielle. L’investiture du président par le PDG sera une formalité, le parti l’appelant depuis plus d’un an à briguer un troisième mandat.

(Avec AFP)