Face aux jihadistes, l’Égypte arme le Niger

Trente véhicules blindés (de reconnaissance) de type BRDM-2, une vingtaine de mortiers et canons de 122mm, plus de 2 000 pistolets automatiques et de fusils d’assaut AK47, ainsi que des munitions… Le Niger a réceptionné le 7 juillet du matériel militaire offert par l’Égypte pour l’aider à combattre les groupes jihadistes, a annoncé le ministère nigérien de la Défense.

Alkassoum Indatou, le ministre nigérien de la Défense, a salué « ce geste hautement significatif » de l’Égypte, qui « manifeste encore sa solidarité » au Niger « dans un contexte sécuritaire particulièrement difficile » au Sahel. L’Égypte forme également des Forces spéciales de l’armée nigérienne, a relevé Indatou, lors d’une cérémonie en présence de l’ambassadeur d’Égypte au Niger.

Soutien de la France et des États-Unis

Le Niger est confronté sur six de ses sept frontières à des bandits armés ou des groupes jihadistes,