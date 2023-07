Au Gabon, qui d’Alexandre Barro Chambrier ou de Paulette Missambo prendra le leadership de l’opposition ?  

Les opposants gabonais Alexandre Barro Chambrier et Paulette Missambo. © Montage JA – M.Barnes/Creative Commons – Rose Valentine Emane Belinga

LE MATCH DE LA SEMAINE – Depuis que François Ndong Obiang a pris la tête d’Alternance 2023, au début de mai, les réunions de la plateforme de l’opposition se déroulent dans les bureaux de Réagir, au cœur de Libreville. C’est désormais « presque tous les jours », comme l’explique l’un des membres de la coalition, que vice-présidents, secrétaires et administrateurs de partis travaillent ensemble à l’élaboration de listes communes en vue des élections législatives et locales. Au début, en janvier, les membres d’ « A23 » se rassemblaient une fois par semaine ; en mai, ils sont passé à deux. Et, quand le Centre gabonais des élections (CGE) a divulgué le calendrier électoral, la cadence s’est encore accélérée.