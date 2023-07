Entre incertitude et optimisme, la décision de Macky Sall n’ébranle pas la sphère économique

Macky Sall, lors de l’ouverture du premier forum d’investissement « Invest in Senegal », le 06 juillet 2023. © Invest in Sénégal

« Partout dans le monde, la paix, la sécurité, la stabilité et l’État de droit sont les piliers d’un environnement des affaires attractif. Ce sont les clés qui ouvrent la porte à l’investissement. » C’est sur ces mots que le président sénégalais, Macky Sall, a donné le coup d’envoi de la première édition du forum « Invest in Sénégal », organisé du 6 au 8 juillet à Diamniadio, à une trentaine de kilomètres de Dakar.

Ce rendez-vous économique – qui réunit des entrepreneurs sénégalais et étrangers en quête de nouvelles opportunités d’investissement – intervient au lendemain de la décision de Macky Sall de ne pas briguer un troisième mandat. Une décision annoncée après des mois de suspens et des jours de tension et de violences, dans un pays fragilisé par le contexte international.

« Incertitudes »

« Cette annonce est de nature à rassurer les investisseurs inquiets de la possibilité de