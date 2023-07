Touadéra et ses apôtres : comment le président veut faire gagner le « oui » au référendum

Ce vote, les autorités centrafricaines le préparent depuis de longs mois. Le 30 juillet, le peuple centrafricain est enfin appelé aux urnes pour décider s’il valide ou non la modification constitutionnelle proposée par Faustin-Archange Touadéra (FAT) et ses fidèles et dont le texte devrait être divulgué, selon nos informations, aux alentours du 10 juillet.

À Bangui, peu nombreux sont ceux qui doutent d’une victoire, y compris au sein d’une opposition qui estime que la manœuvre a surtout pour but d’offrir un troisième mandat, pour l’heure anticonstitutionnel, à l’actuel chef de l’État. Le résultat d’une intense mobilisation, dans la rue et sur les réseaux sociaux, menée par quelques personnalités. Qui s’active en coulisses, du Mouvement cœurs unis (MCU, au pouvoir) à l’Assemblée nationale, en passant par le gouvernement ?