Présidentielle au Sénégal : Benno Bokk Yakaar peut-elle rester unie ?

« Après la réélection du président Macky Sall [en 2019], si cela se passe ainsi – comme nous le souhaitons –, l’AFP aura son candidat en 2024. » Ce 4 mars 2017, Moustapha Niasse se montre catégorique. Face aux caméras, l’inamovible secrétaire général de l’Alliance des forces de progrès (AFP), qu’il a fondée en 1999, annonce ainsi la feuille de route du parti aux deux prochaines présidentielles.

À Lire Présidentielle au Sénégal : en quoi la décision de Macky Sall change la donne

À l’époque, le débat empoisonné sur le troisième mandat n’a pas encore éclos. Et Moustapha Niasse, 77 ans déjà, sait qu’en 2019 il aura dépassé la limite d’âge prévue par la Constitution (75 ans). Dans ses mots perce donc une double certitude : au terme de son second mandat, Macky Sall ne saurait être à nouveau candidat ; et après douze années de compagnonnage au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY), constituée en 2012 au lendemain de la victoire de Macky Sall face à Abdoulaye Wade, il devra se choisir un dauphin susceptible de concourir sous les couleurs du parti.