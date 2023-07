Fabrice Comlan (PwC) : « Les ressources humaines doivent continuer à se professionnaliser »

Fraîchement désigné en tant qu’associé chargé des métiers conseil au sein du cabinet PwC pour l’Afrique francophone, Fabrice Comlan milite activement, depuis des années, pour une meilleure considération des ressources humaines. Diplômé de l’université de Montréal et de l’université de Toronto, au Canada, cet expert en management des organisations et de l’apprentissage pour les adultes a effectué un premier passage par PwC entre 2012 et 2018 avant d’intégrer Deloitte en 2019 et de diriger la filiale béninoise pendant un an.

S’il convient aisément d’une prise de conscience des dirigeants en faveur d’une meilleure considération des métiers des ressources humaines, celui qui a occupé des postes au Kenya, au Maroc ou encore en Côte d’Ivoire, exhorte ces derniers à poursuivre leurs efforts afin de prouver leur légitimité.

Jeune Afrique : En Afrique de l’Ouest, les ressources humaines souffrent-elles d’un manque de reconnaissance au sein des entreprises ?