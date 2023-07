Bao, Géant, Monoprix… Quel avenir pour les enseignes Casino en Afrique ?

Il y a une dizaine d’années encore, l’enseigne Casino était, à Dakar, une référence incontournable pour qui voulait se procurer des produits alimentaires européens… mais aussi une alternative – onéreuse – aux boutiques de quartier et autres marchés.

Le vent a tourné pour l’enseigne, bien avant que sa maison mère, Casino Guichard-Perrachon, ne connaisse en France ses déboires actuels. En quelques années, l’offensive d’Auchan et celle de CFAO, sous les marques Carrefour et Supeco, a métamorphosé le marché sénégalais plus drastiquement que Mercure International of Monaco (MIM), le groupe qui porte la franchise Casino, n’est parvenu à le faire en près de trente ans de présence.