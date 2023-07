Le Maroc, nouvel eldorado de la Chine pour les batteries électriques ?

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, au centre, a présidé, le 31 mai 2023 à Marrakech, une cérémonie de signature d’un mémorandum d’entente entre l’Etat marocain et le groupe Gotion High-Tech, pour définir les contours d’un projet de Gigafactory et de son écosystème intégré au Maroc. © MAP

En août 2022, le ministre de l’Industrie marocain, Ryad Mezzour, confiait à Jeune Afrique que son département était en négociations avec « cinq opérateurs sur trois continents (Amérique, Europe et Asie) pour l’installation d’une usine de batteries électriques ». Moins d’un an plus tard, plusieurs projets commencent à prendre forme. C’est le cas, par exemple, de la gigafactory que le groupe sino-européen Gotion High-Tech envisage de construire au Maroc pour 65 milliards de dirhams (6 milliards d’euros).

Selon l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), qui a signé fin mai un mémorandum d’entente avec la société cotée à Shenzhen et à Zurich, l’investissement vise « la mise en place d’un écosystème industriel de production de batteries pour véhicules électriques et de systèmes de stockage d’énergie ».