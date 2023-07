Christian Bosembe : en RDC, la loi des médias, c’est lui

Il n’est plus à la tête de Congo Buzz TV, mais Christian Bosembe trouve tout de même le moyen de passer à l’écran. L’ancien journaliste originaire de Goma (Nord-Kivu), désormais à la tête de Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication (CSAC), l’admet sans difficulté : il lui est « difficile de vivre dans l’ombre ».

Invité dans l’émission Face à l’opinion de Congo Buzz TV le 26 juin dernier, il ne boude pas son plaisir. « Je ne suis pas ami de journalistes provocateurs, insulteurs. En revanche, je suis très proche, même ami, de ceux qui respectent la norme », lance-t-il face à la caméra.

Depuis sa nomination le 25 novembre 2022, l’ex-présentateur et désormais fonctionnaire de l’État congolais ne cesse de se faire remarquer. Très présent sur les réseaux sociaux, il compte près de 189 000 abonnés sur TikTok, 145 000 sur Twitter et 185 000 sur Facebook. Toujours en costume, fixant avec attention l’œil de la caméra, il en maîtrise les codes. Avec ce qu’il faut de sourire et de sérieux, le président du CSAC défend son bilan. Et tant pis si ses détracteurs lui reprochent de personnaliser à l’excès l’institution qui lui a été confiée.

« Éduquer »