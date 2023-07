Au Mali, les critiques d’un officier sénégalais de la Minusma font polémique

« Nous ne sommes pas là pour représenter le Mali, mais pour représenter notre pays et les Nations unies. » Ce mercredi 5 juillet, la vidéo d’un officier sénégalais de la Minusma (la mission de l’ONU dans le pays) est devenue virale sur les réseaux sociaux. Visiblement prise par un soldat de son contingent, on y voit ce militaire s’adresser à ses hommes, en français et en wolof.

En treillis, béret bleu des Nations unies sur la tête et lunettes de soleil sur le nez, cet officier du 11e détachement sénégalais de la Minusma, basé à Sévaré, dans le centre du Mali, revient sur l’annonce du retrait de la Minusma d’ici au 31 décembre 2023, à la demande des autorités de transition maliennes.