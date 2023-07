Comment le Mali essaye à nouveau de séduire les marchés

Pour attirer les investisseurs dans un marché financier de plus en plus sollicité par les États de l’Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa), Bamako n’a pas hésité à proposer une batterie de facilités pour sa nouvelle émission obligataire.

À Lire Le Mali rafle la mise sur le marché obligataire régional

La souscription, lancée le 3 juillet et d’un montant de 100 milliards F CFA (15 millions d’euros), est ouverte jusqu’au 14 juillet prochain. Selon l’État malien, cette émission obligataire « vise à lever des ressources pour financer des infrastructures de développement prévues dans le budget 2023 ».

Garantie souveraine