Vers un glissement du calendrier électoral au Burkina Faso ?

Le 9 juillet, à Bissau, se tiendra un nouveau sommet des chefs d’État de la Commnauté économiques des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao). Une fois de plus, il y sera largement question de la transition au Burkina Faso, en particulier du respect du calendrier électoral fixé avec l’organisation régionale, lequel prévoit la tenue d’élections présidentielle et législatives au plus tard le 1er juillet 2024.