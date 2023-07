Affaire Martinez Zogo : Eko Eko recrute l’avocat de Blé Goudé

Inculpé pour « filature, enlèvement et torture » le 4 mars, en même temps que l’homme d’affaires Jean-Pierre Amougou Belinga et le lieutenant-colonel de la Direction générale de la recherche extérieure (DGRE, contre-espionnage) Justin Danwe, Léopold Maxime Eko Eko a été placé en détention à la prison principale de Kondengui. Le commissaire du gouvernement, Cerlin Belinga, a en effet estimé qu’il existait des éléments suffisants contre lui et notamment, des preuves de menaces proférées à l’encontre de Martinez Zogo, retrouvé mort le 22 janvier.

Équipe internationale