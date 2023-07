L’intense lobbying de Glencore pour ne pas perdre le cobalt en RDC

Glencore veut faire pression sur les États-Unis. C’est ce qui ressort d’un formulaire de déclaration déposé auprès du Congrès américain, l’institution qui réglemente les activités de lobbying des entreprises. En effet, Seth Levey, ancien lobbyiste de la multinationale norvégienne de l’énergie Equinor, va mener une mission d’influence à Washington pour le compte de la société suisse de négoce de matières premières et d’exploitation minière.

Son domaine d’action est large et comprend « l’exploitation minière, l’énergie et les ressources naturelles, les affaires étrangères, le commerce, l’industrie manufacturière [et] les questions de recyclage ».