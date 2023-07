Au Sénégal, pas de plan B pour le parti d’Ousmane Sonko

Le député-maire de Thiès Birame Souleye Diop, tout comme les autres membres du Pastef, appelle les patriotes à la plus grande vigilance, suite au discours de Macky Sall, et à poursuivre le combat. © Facebook Birame Souleye Diop L’Officiel

Bientôt un nouveau cadre du Pastef, parti de l’opposant sénégalais Ousmane Sonko, derrière les barreaux ? Le numéro deux du parti, le député-maire de Thiès, Birame Souleye Diop, a été placé en garde à vue ce 5 juillet. L’administrateur des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité était entendu par la Sûreté urbaine en raison de propos tenus la veille lors d’une conférence de presse de la coalition d’opposition Yewwi Askan Wi (YAW).

« J’avertis les prochains candidats de l’APR [Alliance pour la République, le parti présidentiel]. Évitez de manger chez lui, évitez de boire son eau ! Il est capable de vous empoisonner, de dire “comme nous n’avons plus de candidats je reviens” et de faire comme Ouattara ! » Le député s’est rapidement excusé pour cette référence inopportune à la mort brutale de l’ancien Premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly – l’épisode avait conduit Alassane Ouattara à briguer un troisième mandat en 2020. « Nous avons eu des propos qui ont dépassé nos intentions », a-t-il affirmé publiquement. En dépit de ce mea culpa, il est désormais poursuivi pour « diffamation contre un chef d’État étranger de nature à saper les relations diplomatiques de l’État » et « discrédit sur une institution de la République ».

Leitmotiv