Les Maganga Moussavou, une famille pour… et contre Ali Bongo Ondimba

« Je tiens très respectueusement à remercier le Distingué Camarade SE @PresidentABO pour cette marque de confiance en faisant de moi un Membre du Bureau Politique (sic) », écrit avec reconnaissance Biendi Maganga Moussavou sur son compte Twitter, le 21 juin. L’ex-ministre fait partie des nouveaux membres promus par le Parti démocratique gabonais (PDG), à l’occasion d’un remaniement interne survenu à l’aube de l’élection présidentielle.

Pour Biendi Maganga Moussavou, cette nomination au bureau politique du PDG intervient « en [une] période historique de la vie de notre pays où nous devons être au plus près de notre jeunesse ». L’ancien banquier de 49 ans – ministre de la Promotion des petites et moyennes entreprises à partir de 2016, puis de l’Agriculture entre 2018 et 2022 –, confirme, s’il en était encore besoin, son appartenance aux cercles du chef de l’État, Ali Bongo Ondimba. Au prix de querelles politiques avec son entourage proche.