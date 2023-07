[Série] Évasions, meurtres, tueurs en série… Ces affaires criminelles qui ont passionné l’Afrique

De longues cavales, des enquêtes interminables, des mystères qui s’épaississent, des énigmes enfin résolues… Tout au long de la semaine, Jeune Afrique vous fait découvrir ou redécouvrir certaines des grandes affaires criminelles qui ont marqué le continent ces dernières années.

Suspense

Elles ont parfois tenu tout un pays en haleine. Dans certains cas, leur médiatisation a largement dépassé les frontières. C’est le cas de la terrifiante dérive de la secte du gourou Paul Mackenzie au Kenya – une affaire dont on n’a pas encore saisi tous les ressorts. Jour après jour, les enquêteurs qui fouillent la forêt de Shakahola, non loin de Mombasa, exhument les corps de nouvelles victimes, qui se comptent déjà par centaines.

Moins meurtrière, mais tout aussi médiatisée, et fascinante à bien des égards, l’affaire Thabo Bester continue de passionner l’Afrique du Sud et au-delà : comment ce violeur et meurtrier en série est-il parvenu à simuler sa propre mort et à s’évader, en mai 2022 ? Des enquêteurs sont parvenus à assembler les pièces du puzzle et à mettre en lumière une incroyable chaîne de complicités.

Décapiteur

Comment le couple que forment Jean-Claude Lacote et Hilde Van Acker a-t-il pu échapper à la justice belge pendant vingt ans avant d’être interpellé à Abidjan, en 2019 ? Comment la police malienne a-t-elle appréhendé un tueur en série, qui, depuis 2018, décapitait ses victimes et semait la terreur dans la localité de Fana ? Au Sénégal, c’est un autre type d’histoire dont se sont délectés les médias : celle de Boy Djinné, un jeune délinquant incarcéré pour vol, banditisme et association de malfaiteurs, qui a réussi à s’évader à de si nombreuses reprises que l’administration pénitentiaire s’en est trouvée ridiculisée.

Ces crimes ont parfois été éclipsés par une actualité politique mouvementée. Pourtant, ces histoires fascinent par ce qu’elles disent de la société dans laquelle elles se jouent. Elles permettent aussi d’en savoir un peu plus sur les méthodes d’investigation des polices africaines.

Une série en cinq épisodes :

2 – À Abidjan, fin de partie pour les « amants diaboliques »

3 – Le Kenya découvre l’effroyable massacre de Shakahola

4 – Boy Djinné, prison break à la sénégalaise

5 – Au Mali, quand un tueur en série faisait trembler Fana