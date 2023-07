Guillaume Soro et le fantôme d’IB au centre d’une instruction judiciaire en France

Nous republions aujourd’hui cet article, initialement diffusé le 21 mai 2020, après l’annonce de la désignation en France d’un juge d’instruction dans l’affaire de l’assassinat d’Ibrahim Coulibaly, ex-chef rebelle ivoirien tué le 27 avril 2011.

Parfois, l’histoire vous revient à la figure tel un boomerang. On croyait Ibrahim Coulibaly et ses secrets définitivement enterrés. Les voici pourtant qui refont surface à la faveur d’une plainte déposée, le 7 mai à Paris, contre Guillaume Soro et contre X par cinq personnes de nationalité ivoirienne et une de nationalité française pour « torture, assassinat et crimes de guerre ».

Soutenus par une association de droit français baptisée « Les victimes de Guillaume Soro » (VGS), les plaignants accusent l’ancien chef de la rébellion des Forces nouvelles (FN), candidat à la prochaine élection présidentielle, d’être responsable de la mort d’Ibrahim Coulibaly, ou « IB », et de quatre autres personnes, entre 2004 et 2011. Parmi les parties civiles : une fille et une sœur de la victime.