Comment le géant sud-africain Transnet recentre sa stratégie d’expansion sur l’axe RDC-Zambie

Explorer les opportunités continentales, partager son expertise, nouer des partenariats, oui. Jouer au grand frère, sûrement pas. « Ce n’est pas le rôle que nous voulons assumer », explique Yolisa Kanila, directrice du développement commercial de Transnet.

L’entreprise sud-africaine de services logistiques Transnet, qui gère également les ports et les terminaux portuaires d’Afrique du Sud, adopte une nouvelle stratégie en s’appuyant sur son expertise dans les ports, le rail et l’ingénierie, et en cherchant à valoriser le modèle du partenariat.