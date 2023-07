Dix choses à savoir sur Saddam Haftar, l’ambitieux fils du maréchal libyen

DIX CHOSES À SAVOIR – Le maréchal Khalifa Haftar fêtera ses 80 ans le 7 novembre prochain. Si cette perspective n’est sans doute pas de nature à annihiler totalement ses ambitions, le militaire est conscient qu’il doit préparer sa succession et, dans ce but, il est bien décidé à faire en sorte que ses fils – certains d’entre eux du moins car Khalifa Haftar, tout comme le défunt colonel Kadhafi avant lui, n’a pas moins de huit enfants – prennent la relève.

Si le profil de Siddik, l’aîné, diplômé et policé, pourrait en faire un candidat idéal, et si Khaled, formé aux Émirats arabes unis, passe pour le fils préféré, c’est pourtant le benjamin, Saddam, aujourd’hui âgé de 36 ans, qui semble actuellement le mieux placé – ou le plus motivé – pour marcher dans les pas de son maréchal de père. Et pour briguer les plus hautes responsabilités à la tête de la Libye.