Au Mali, Assimi Goïta renforce son emprise sur le gouvernement

La première tentative de remaniement, le 24 mai 2021, avait duré à peine quelques heures. La réorganisation gouvernementale prévue par Bah N’Daw et Moctar Ouane, à l’époque respectivement président et Premier ministre de la transition malienne, avait alors précipité ce que l’on surnommera ensuite le « putsch dans le putsch ». Un second coup d’État qui, mettant fin au mandat de N’Daw et de Ouane, avait permis au colonel Assimi Goïta de prendre les pleins pouvoirs.