Au Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, président déjà candidat ?

Le président tchadien de la transition, Mahamat Idriss Déby Itno (g.), lors de la cérémonie d’ouverture du Dialogue national inclusif et souverain (DNIS), le 20 août 2022, à N’Djamena. © AURELIE BAZZARA-KIBANGULA/AFP

Lundi 1er février 2021. En quelques heures, une forêt de drapeaux a poussé dans les rues surchauffées de Moundou. La couleur vert domine. Khoudar Mahamat Acyl, aide de camp et beau-frère d’Idriss Déby Itno, et les cadres de la Jeunesse patriotique du salut, l’organe des jeunes du Mouvement patriotique du salut (MPS, au pouvoir), y ont veillé. Des touches d’orange amère et de jaune citron s’affichent également, représentant d’autres groupes de partisans. Au milieu de ce nuancier de soutiens, le président s’avance en boubou blanc. Immaculé, malgré ses trois décennies à la tête du pays, le maréchal est en campagne.