« Le violeur de Facebook », Thabo Bester : même sa mort était une arnaque

CES AFFAIRES CRIMINELLES QUI ONT PASSIONNÉ L’AFRIQUE (1/5) – En ce mois de janvier 2023, Johannesburg est sens dessus dessous. À quelques jours d’intervalle, deux tigres se sont échappés de leur enclos. Un homme a croisé la route d’une femelle et a été attaqué. On emploie les grands moyens pour traquer ces fauves et les mettre hors d’état de nuire. Au même moment, un autre prédateur rôde dans la métropole sud-africaine : Thabo Bester. Mais lui, personne ne le suit à la trace.