Mali, Centrafrique, Soudan… Les États-Unis visent l’or de Wagner

C’est une réponse massive et inédite aux rapports « de plus en plus préoccupants » sur les « acteurs illicites du commerce de l’or », en particulier les jihadistes et le groupe de mercenaires Wagner. À Washington, les départements d’État, du Trésor, du Commerce, de la Sécurité intérieure et du Travail, ainsi que l’Agence américaine pour le développement international (USAID) ont publié le premier vade-mecum sur l’exploitation de l’or en Afrique (Africa Gold Advisory).