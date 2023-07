Avec les mines d’or d’Endeavour, Simon Tiemtoré compte frapper fort au Burkina

Mis en vente au premier trimestre de 2023, les actifs de Wahgnion et Boungou – jugées « non essentiels » par Endeavour – ont trouvé preneur. Le groupe canadien est tombé d’accord avec Lilium Mining – filiale de Lilium Capital, dirigée par l’investisseur burkinabé Simon Tiemtoré – pour la cession de ses parts dans les deux mines d’or pour un montant initial de 300 millions de dollars.

Annoncée le 30 juin, la finalisation de la transaction intervient trois jours après une réunion, à Ouagadougou, entre Simon-Pierre Boussim, le ministre burkinabé de l’Énergie, des Mines et des Carrières, Sébastien De Montessus, PDG d’Endeavour Mining, et Simon Tiemtoré, directeur général de Lilium Group, une société d’investissement stratégique basée aux États-Unis et orientée vers l’Afrique.