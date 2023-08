Au Tchad, les partisans de Succès Masra restent mobilisés

Sous le ciel d’azur d’une fin d’après-midi new-yorkaise, Succès Masra sort d’une grosse berline noire. Sneakers immaculées, veste de treillis, lunettes de soleil… Il foule le tapis rouge, tout sourire, et embrasse la petite fille qui lui offre un bouquet de fleurs. On pourrait le confondre avec une star américaine. Ce 11 février 2023, le leader de l’opposition tchadienne rencontre la diaspora d’Amérique du Nord pour la première fois depuis qu’il a fui N’Djamena, trois mois plus tôt.

