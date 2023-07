Macky Sall annoncera lundi s’il sera candidat à la présidentielle de 2024

Lors de la remise, le samedi 1er juillet à Dakar, d’une pétition d’élus locaux en faveur de sa candidature, le président sénégalais Macky Sall a dit qu’il annoncera ce lundi s’il sera candidat pour un troisième mandat à la présidentielle de février 2024.

L’annonce de Macky Sall est très attendue au Sénégal, où le flou entretenu par le président sur ses intentions concernant la présidentielle de 2024 et la condamnation à deux ans de prison de l’un de ses principaux opposants, Ousmane Sonko, ont contribué à créer un climat explosif. La condamnation de l’opposant dans une affaire de mœurs, qui le rend en l’état actuel inéligible, a engendré début juin de graves troubles, faisant 16 morts selon les autorités, 24 selon Amnesty international et 30 selon l’opposition.

Un choix « libre et souverain »

Macky Sall a été élu en 2012, réélu en 2019. Il a fait réviser la Constitution en 2016. Elle stipule que « nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs ». Ses partisans le présentent comme leur candidat en 2024, arguant que la révision a remis les compteurs à zéro. Il a fait valoir que seuls des facteurs politiques, et non constitutionnels, l’empêcheraient de se présenter, et a affirmé que son choix serait « libre et souverain ».

Devant les élus locaux qui ont signé une pétition s’engageant à le soutenir, il a appelé à l’unité. « L’enjeu du moment est d’abord d’être unis. Unis, il n’y a aucune force politique qui peut faire face à Benno Bokk Yaakkar (BBY) », la coalition présidentielle, a-t-il déclaré, exhortant ses soutiens à placer « l’intérêt général » et « l’intérêt de la coalition » devant toute autre considération.

« Mon combat et ma plus grande fierté est vraiment de vous conduire vers la victoire et de poursuivre notre politique économique au bénéfice de nos populations », a-t-il ajouté, mettant en avant son bilan et soulignant que la feuille de route pour faire du Sénégal un pays émergent en 2035 était déjà « balisée ».

