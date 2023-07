La Côte d’Ivoire sera-t-elle prête pour la CAN 2024 ?

Les supporters attendent le lancement du match de qualification pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2023 qui oppose la Côte d’Ivoire à la Zambie, à Yamoussoukro le 3 juin 2022. © Issouf Sanogo/AFP

Les Ivoiriens ont déjà le regard tourné vers la phase finale de Coupe d’Afrique des nations (CAN), la deuxième que leur pays accueillera après celle de 1984. Bien qu’ils soient qualifiés d’office pour la compétition en tant que représentants de la nation organisatrice, les Éléphants participent aux éliminatoires. Le 17 juin, leur lourde défaite en Zambie (3-0) a accentué un peu plus la pression sur Jean-Louis Gasset, le sélectionneur français, et ses joueurs.