Wagner en Afrique : les lieutenants russes d’Evgueni Prigojine

En situation délicate depuis sa rébellion avortée contre le régime de Vladimir Poutine, les 23 et 24 juin dernier, Evgueni Prigojine compte probablement plus que jamais sur ses activités en Afrique pour rebondir. Selon les estimations, il aurait toujours entre 3 000 et 4 000 hommes en Libye et au Soudan, mais surtout en Centrafrique et au Mali. Dans le cadre de ses opérations sur le continent, il est conseillé par plusieurs de ses collaborateurs historiques, à commencer par Dmitri Utkin, le commandant militaire de Wagner.