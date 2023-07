Le 3 juillet 2013, Morsi destitué en Égypte par la rue et l’armée

Une nouvelle fois, les Égyptiens ont renversé leur raïs. Le deuxième en moins de trois ans. Quatre jours durant, des millions de manifestants se sont mobilisés pour obtenir le départ de Mohamed Morsi, issu de la confrérie des Frères musulmans et premier président civil démocratiquement élu [en 2012]. « Ce sont les plus grandes manifestations de toute notre histoire », indique une source au sein de l’armée. L’armée qui, depuis la nomination de son nouveau chef, le général Abdel Fattah al-Sissi (il préside le Conseil suprême des forces armées), s’était prudemment tenue éloignée du jeu politique… mais qui est revenue sur le devant de la scène pour destituer le chef de l’État, le 3 juillet [2013].

Sissi entre en scène

Ironie du sort, c’est Morsi lui-même qui, en août 2012, avait choisi Sissi pour remplacer le maréchal Hussein Tantawi, au lendemain d’une attaque visant des garde-frontières dans le Sinaï (16 morts). On croyait l’ancien patron des renseignements militaires proche des Frères musulmans, son oncle étant une figure de la confrérie. Et pourtant… Dans une allocution télévisée, le 3 juillet, Sissi a répondu aux revendications des manifestants : Adly Mansour, chef de la Haute Cour constitutionnelle, est nommé président par intérim, la Constitution est suspendue et un comité d’experts devra réviser ses articles controversés.

À l’origine de la mobilisation : Tamarod (« rébellion »), un mouvement de jeunes militants pro-révolution, qui avait fait circuler ces dernières semaines une pétition réclamant le départ de Mohamed Morsi et dit avoir recueilli plus de 22 millions de signatures. Les détracteurs du président lui reprochaient de ne pas avoir engagé les réformes politiques, économiques et sociales correspondant aux aspirations des révolutionnaires de janvier et février 2011. Plus concrètement, les Frères étaient accusés de vouloir accaparer le pouvoir, et leur mauvaise gestion des affaires publiques était sous le feu des critiques.

Frappés de plein fouet par la reprise de l’inflation (8% actuellement, alors qu’elle était tombée à 4% en octobre 2012), les Égyptiens sont aussi confrontés à de graves pénuries de carburant et d’électricité. La semaine précédant les manifestations du 30 juin, les rues du Caire étaient paralysées par d’interminables files d’attente devant les stations-essence. Quant au sentiment d’insécurité, il est exacerbé.

Un coup d’État ne pourra avoir lieu qu’en nous passant sur le corps et en versant notre sang.

Or, pendant un an, les Frères se sont montrés hermétiquement fermés à toute critique. Ils expliquaient que tous ces maux étaient imputables à l’ancien régime, dont les partisans, disaient-ils, utilisaient le canal des médias privés pour provoquer une contre-révolution. Alors que l’armée lui avait fixé un ultimatum de quarante-huit heures pour « satisfaire les revendications du peuple », le président Morsi a choisi, lors de son discours du 2 juillet, de défendre sa légitimité acquise par les urnes, appelant au dialogue avec l’opposition sans lui offrir de réelles concessions. La veille, Mohamed al-Beltagui, l’un des cadres du Parti de la liberté et de la justice (PLJ, bras politique des Frères musulmans), jurait à ses ouailles devant la mosquée Rabia-al-Adawiya, à l’est du Caire : « Un coup d’État ne pourra avoir lieu qu’en nous passant sur le corps et en versant notre sang ».

Chasse aux sorcières

« Les Frères savaient qu’ils vivaient la dernière bataille d’une longue guerre entamée il y a quatre-vingts ans, souligne Alaa al-Din Arafat, chercheur associé au Centre d’études et de documentation économiques, juridiques et sociales (Cedej), au Caire. C’était leur dernière chance de se maintenir sur la scène politique, et ils se sont accrochés. »

Aujourd’hui, l’avenir de la confrérie est plus qu’incertain. La chasse aux sorcières est ouverte. L’ancien chef de l’État est détenu au ministère de la Défense. Saad al-Katatni, le président du PLJ, a été arrêté. Selon le quotidien Al-Ahram, près de 300 mandats d’arrêt ont été émis à l’encontre de dirigeants du mouvement. Au moment où Sissi s’exprimait devant des millions d’Égyptiens, les forces de sécurité interpellaient les propriétaires de plus d’une trentaine de chaînes islamistes, qui ont vu la diffusion de leurs programmes interrompue. « Ils vivent la plus grave crise de leur histoire », affirme Amr Hashem Rabie, du Centre des études politiques et stratégiques Al-Ahram.

Pour autant, il serait prématuré de croire que les Frères vont quitter la scène. « Si leurs chances de remporter un scrutin présidentiel sont faibles désormais, ils restent en mesure de remporter des élections législatives car elles reposent sur des allégeances tribales et sur la popularité locale des candidats », explique Rabie. Plutôt que de chercher à exclure les Frères de la vie publique, insiste le chercheur, il est essentiel de les intégrer aux institutions de l’État et dans la société « pour éviter que la confrérie ne replonge dans la clandestinité ».

Un coup d’État silencieux

À l’étranger, l’intervention de l’armée a été perçue comme un coup d’État silencieux rappelant qui tient réellement les rênes du pays. De fait, les militaires ont la mainmise sur de larges pans de l’économie, et la Constitution les soustrait à tout contrôle des autorités civiles. Mais alors que ses détracteurs rappellent le bilan négatif du Conseil suprême des forces armées durant la première période de la transition (qui avait suivi la chute de Hosni Moubarak), difficile d’imaginer que le commandement militaire refera les mêmes erreurs. « Il n’est pas dans l’intérêt de l’armée d’être un acteur essentiel de la vie politique, elle a tiré des leçons du passé, explique Alaa al-Din Arafat. Les militaires joueront un rôle important, mais en coulisse. À l’image de leurs homologues turcs, ils interviendront quand ils auront l’impression que le processus démocratique déraille. »

Soucieux de se doter d’une légitimité populaire et d’éviter à tout prix que la destitution de Morsi ne passe pour un coup d’État, le général Sissi s’est entouré, lors de son allocution télévisée, d’Ahmed al-Tayeb, le cheikh d’Al-Azhar, de Tawadros II, le pape de l’Église copte orthodoxe, de l’opposant Mohamed el-Baradei, naguère patron de l’Agence internationale de l’énergie atomique et Prix Nobel de la paix, et de Mahmoud Badr, un coordinateur de Tamarod.

Recrudescence de la violence

D’autres estiment également que l’intervention de l’armée a permis d’éviter un bain de sang. Ces dernières semaines déjà, plusieurs locaux appartenant aux Frères musulmans ont été saccagés et incendiés à travers le pays. Le 2 juillet, alors que Morsi insistait sur la légitimité qu’il tire des urnes, la capitale était le théâtre de batailles de rue entre ses partisans et ses opposants, avec échanges de coups de feu et jets de cocktails Molotov. Près de l’université du Caire, où les islamistes ont organisé un sit-in, au moins 18 personnes sont mortes et 200 ont été blessées. Depuis le passage en force de la Constitution, en novembre 2012, l’absence de dialogue entre le camp islamiste et ses adversaires s’est traduite par une recrudescence de la violence.

Aujourd’hui, alors que le pays s’engage dans une seconde période de transition, les défis sont nombreux. Adly Mansour, le successeur de Morsi, a entamé des négociations pour former un gouvernement de technocrates et devrait rapidement publier une « Constitution temporaire ». La date du 3 juillet 2013 rappelle étrangement celle du 11 février 2011, qui avait vu la chute de Moubarak : le pays revient à la case départ. Mais avec de nouveaux espoirs.