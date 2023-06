Pourquoi Orange Bank Africa n’intéresse pas BNP Paribas

Les négociations entre BNP Paribas et Orange Bank en France et en Espagne n’auront pas de conséquence sur Orange Bank Africa (OBA). Via un communiqué, le groupe français entend ainsi rassurer ses clients en Côte d’Ivoire, où le service a été lancé en juillet 2020 et qui représente, pour l’heure, son premier et unique marché africain.

Si des négociations ne peuvent pas être totalement exclues à l’avenir, rappelons que la banque commerciale française, après plus d’un siècle de présence sur le continent, a cédé l’an passé ses dernières filiales en Afrique subsaharienne, préférant se concentrer sur ses marchés d’Europe et d’Asie.

Depuis le lancement en grande pompe d’Orange Bank en 2017 par l’ancien directeur général Stéphane Richard, les pertes cumulées sur plus de quatre exercices avoisinaient plus de 1 milliard d’euros. Et ce malgré un portefeuille de clients de plus de 2 millions en France et en Espagne.