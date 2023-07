Adenike Oladosu : « Pour le climat, les belles paroles ne suffisent pas »

L’ACTU VUE PAR… – Révolutionner la finance internationale pour sauver la planète et éradiquer la pauvreté, c’était l’ambition du sommet pour un nouveau pacte financier mondial qui s’est tenu à Paris les 22 et 23 juin sous l’égide d’Emmanuel Macron. « Il ne faut pas choisir entre la pauvreté et le climat », avait lancé le président français le 21 mai 2022 lors de la COP27 en Égypte.

Pourtant, si l’on en croit les chercheurs du groupe Loss and Damage Collaboration, 97 % des personnes affectées par les évènements climatiques extrêmes vivent dans les pays en développement. Et pour faire face aux dépenses induites, leurs besoins sont faramineux : 27 000 milliards de dollars selon l’ONG Oxfam. C’est pour cela que les activistes du continent continuent de donner de la voix. Parmi eux, Adenike Oladosu, Nigériane de 29 ans à l’origine du mouvement Fridays for Future dans son pays. Elle répond aux questions de Jeune Afrique.

Jeune Afrique : L’Afrique est-elle condamnée à faire un choix entre développement et préservation de l’environnement ?