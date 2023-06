Entre le Maroc et Israël, le cas Nassim Kalibat, un premier pas vers un accord d’extradition bilatéral ?

C’est une première depuis la signature des accords d’Abraham et la normalisation des relations entre le royaume chérifien et l’État hébreu, en 2020. La justice israélienne a émis sa première demande officielle d’extradition aux autorités marocaines. Une demande qui concerne un Arabe israélien de 21 ans, Nassim Kalibat, poursuivi pour « port d’arme sans autorisation légale », « tentative de destruction de biens par explosif » et « entrave à la justice », des infractions pénales pour lesquelles il encourt jusqu’à quinze ans d’emprisonnement.