En RDC, des partis en veux-tu en voilà

À six mois des élections générales, alors que le risque de « glissement » électoral plane, comme une épée de Damoclès, au-dessus d’une RDC en pleine célébration de l’Indépendance, le ministère de l’Intérieur, de la Sécurité et des Affaires coutumières vient de transmettre un document qui ne va pas simplifier les procédures administratives. Il s’agit de la liste des « partis politiques éligibles aux scrutins en cours », car « autorisés à fonctionner en RDC ». Un fichier publié ce 23 juin, soit trois jours avant le début des dépôts de candidatures. Et le texte de 54 pages recense pas moins de… 910 partis politiques.

Audacieux acronymes

Le liste présente quelques audacieux acronymes comme 7A (Aujourd’hui avançons, assurons l’avenir, agissons sur l’amont et sur l’aval) ou Idéal-Patriotes (Idées éclairant l’action libératrices – patriotes). Certaines formations semblent spécialisées sur un thème spécifique comme l’Alliance pour l’accès à la santé pour tous, l’Alliance des agriculteurs et paysans pour l’autonomie alimentaire ou l’Alliance Meya pour l’Éducation nationale.

Au moment où l’implication politique des religieux est mise à l’index, notamment par les partisans du pouvoir de Félix Tshisekedi, certains partis affichent leurs croyances – c’est le cas du Congrès islamique pour le développement ou de la Convergence chrétienne.

Dans une RDC dont les deux derniers chefs de l’État sont des « fils de », certaines coalitions misent sur la nostalgie à l’égard de figures historiques, comme l’Alliance des mobutistes, l’Alliance des néo-tshombistes ou encore l’Alliance politique des kasavutistes. Les lumumbistes s’offrent même le luxe de plusieurs formations, dont trois Palu – Parti lumumbiste unifié – qui, espérons-le, ne produiront pas les symptômes de la malaria.

31 partis « tshisekedistes »

Animalier ou animaliste ? L’Aigle du Congo pour le développement entend prendre son envol. Quant au dernier parti de la liste, gageons qu’il ne vend pas seulement le nom qu’il emprunte : Vent nouveau du Congo.

Sur Twitter, Christopher Kibuka Maluku s’amuse que 31 formations comportent le mot « tshisekediste » dans leur intitulé et que 19 d’entre elles aient été créées… le même jour.

La RDC vient de battre le record du pays avec le plus des partis soit 910 partis politiques:



- 31 partis avec le mots Tshisekedistes

- 19 partis Tshisekedistes créés le même jour

- 2 partis Tshisekedistes portants le même nom et même arrêté

Pour des raisons de flou idéologique, de quête de subventions, d’ego et de scissions récurrentes, le nombre pléthorique de partis est un serpent de mer pour les processus démocratiques africains, de la Côte d’Ivoire – plus de 130 – au Cameroun – 298 en 2015 – en passant par le Sénégal – 299 en 2018.

Un casse-tête ? Pour beaucoup, limiter le nombre de formations serait anti-démocratique. Heureusement, le tamis des élections permet généralement de dégager des perspectives de majorités parlementaires.