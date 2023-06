Ali Bongo Ondimba face aux remous au sein du Parti démocratique gabonais

Le président Ali Bongo Ondimba et le secrétaire général du PDG, Steeve Nzegho Dieko, le 16 avril 2022. © COM PR ID

Les caciques du Parti démocratique gabonais (PDG) s’attendaient à une redistribution des cartes en leur faveur et ils ont été déçus. En vue de l’élection présidentielle, prévue le 26 août, Ali Bongo Ondimba (ABO) a promu les nouveaux visages, majoritairement jeunes, qui auront pour mission de descendre sur le terrain afin de séduire les électeurs.

Sitôt les listes rendues publiques, certains notables des territoires n’ont pas tardé à exprimer, en privé, leur dépit. Pour eux, un tel scrutin se remporte en raflant les votes communautaires et ethniques. Or, ils estiment que le plan de bataille électorale ne prend pas suffisamment cette direction. Et le Comité permanent du bureau politique se trouve au cœur de leurs complaintes.