Rabiatou Serah Diallo, figure du syndicalisme guinéen, est décédée

Selon sa famille, c’est en raison d’une maladie que l’ancienne présidente du Parlement de transition et figure nationale du syndicalisme guinéen s’était ces derniers temps éloignée de la vie publoque. Hadja Rabiatou Serah Diallo, 73 ans, est décédée dans la nuit de mardi à mercredi, à Conakry.

Elle avait dirigé de février à juin 2010 le Conseil national de transition (CNT), un organe législatif mis en place sous le général Sékouba Konaté. Ce dernier était alors, après le départ du pouvoir du capitaine Moussa Dadis Camara, à la tête de la transition qui organisera, quelques mois plus tard, l’élection présidentielle finalement remportée par Alpha Condé.

Revendications politiques

Hadja Rabiatou Serah Diallo sera ensuite présidente du Conseil économique et social (CES), un organe consultatif, de 2010 jusqu’au coup d’État militaire de septembre 2021 qui a renversé le président Condé.

Elle avait été auparavant pendant plusieurs années, à partir de 2000, la dirigeante de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée (CNTG), principale centrale des fonctionnaires, à une époque où les syndicats du pays avaient alors des revendications à caractère politique, notamment sous Lansana Conté.

« Quand je mets le feu, c’est sous la marmite »

La CNTG a été sous sa direction à l’initiative d’une retentissante grève générale en 2006 contre la dégradation des conditions de vie, puis d’un mouvement social en 2007 pour dénoncer notamment la corruption des élites dirigeantes.

Arrêtée lors de cette dernière grève et accusée par Lansana Conté de vouloir « mettre le feu » à la Guinée, elle avait déclaré : « Je suis femme et mère de six enfants et quand je mets le feu, c’est sous la marmite, pour nourrir mes enfants. Mais en Guinée, la marmite est vide. C’est ça qui met le feu au pays. »

(Avec AFP)